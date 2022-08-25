Представниця президента: у Криму перебувають до 800 тисяч громадян РФ

В окупованому Криму перебуває до 800 тисяч громадян Росії, які потрапили на півострів незаконно, повідомляє Новое время.

Про це повідомила представниця президента у Криму Таміла Ташева.

Вона уточнила, що у стратегії щодо деокупації Криму не прописані питання громадянства та прав громадян РФ.

"Ми докладно не прописували у цьому плані (Стратегії деокупації Криму, — ред.) питання громадянства та прав громадян РФ, які приїхали на територію півострова і перебувають там незаконно. Від 500 до 800 тисяч їх (росіян, – ред.), деякі експерти називають такі цифри" , – зазначила Ташева.

Також вона додала, що поки невідомо, в який статус після деокупації отримає Крим. За словами Ташевої, це може бути автономна республіка, як раніше, чи звичайний регіон із окремим статусом для Севастополя.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв'ю Радіо НВ заявив, що для тих, хто оселився в Криму за час окупації, нещодавні вибухи на військових об'єктах на півострові стали потужним ударом по стереотипу недоторканності Криму.