Кличко: у Києві перейменували 95 вулиць, провулків та площ

У четвер, 25 серпня, Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та СРСР, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Процес перейменування в столиці ще не завершений, і вже на наступному пленарному засіданні ми продовжимо працювати над цими питаннями, аби завершити процес дерусифікації" , - розповів він

Список деяких з перейменованих вулиць:

вулиця Генерала Жмаченка - вулиця Князя Романа Мстиславича;

вулиця Маршала Малиновського - вулиця Героїв полку "Азов";

площа Тульська - площа Героїв УПА;

вулиця Бударіна - вулиця Українського відродження;

вулиця Карла Маркса - вулиця Гуцульська;

вулиця Пітерська - вулиця Лондонська;

вулиця Мічуріна (в Солом'янському районі) - вулиця Морських піхотинців;

вулиця Ростовська - вулиця Луцька.

Як повідомлялося, перейменування вулиць у Києві не потребує внесення змін до документів за місцем реєстрації. При цьому перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта чи інших процедур ЦПАУ.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", виступають за демонтаж пам’ятників, які пов’язані з Росією, 71% українців. Понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські або ж радянські назви.