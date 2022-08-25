Spiegel: у Європарламенті підтримують заборону на видачу віз росіянам

Глава найбільшої фракції Європейського парламенту – Європейської народної партії – Манфред Вебер у середу підтримав заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії у зв’язку з російською агресією в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Spiegel.

"Мені важко уявити, що в нас є одночасно біженці з України і росіяни, які насолоджуються тут життям… Ми не хочемо, щоб ті, хто частково відповідальний за війну… зараз проводили б у нас відпустку" , – заявив Вебер.

Він водночас уточнив, що не пропонує заборонити видачу віз тим, хто хоче виїхати з Росії – для них кордони ЄС будуть відкриті.

"Якщо представники громадянського суспільства хочуть виїхати, якщо люди більше не можуть витримувати в путінській системі й хочуть податися на притулок, Європа має бути відкритою" , – вважає глава Європейської народної партії.

Як відомо, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Уряд Чехії, який наразі головує в Раді Європейського Союзу, розробив компромісне рішення, яке дозволить не повністю заборонити, але суттєво ускладнити поїздки громадян Росії до європейських країн.

Як відомо, країни Балтії та Північної Європи загалом підтримують повне припинення видачі шенгенських віз для громадян Росії, тоді як держави на півдні Європи і Німеччини виступають проти такого кроку, пояснюючи це небажанням завдати шкоди "звичайним росіянам".