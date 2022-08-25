Bild: Тайвань передав Україні 800 безпілотників Revolver 860

Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників ближнього радіусу дії Revolver 860, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Bild.

Дрон здатний нести до восьми мінометних зарядів і за командою скидати їх один за одним. Дальність дії цього БПЛА становить близько 20 км, ця відстань він при повному завантаженні долає за 40 хвилин.

Інформація про можливість постачання Україні партії Revolver 860 вперше з'явилася у медіа кілька днів тому, її офіційних підтверджень немає.

Бойовий квадрокоптер Revolver 860 призначений для ураження мінами сухопутних сил супротивника. Конструкція бомбового відсіку барабанного типу в цьому БПЛА забезпечує перенесення та скидання восьми 60-мм хв, можливе налаштування на інший калібр - 120 або 80 мм.