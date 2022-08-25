Зеленський провів переговори з Байденом: про що говорили

Президент Володимир Зеленський у четвер, 25 серпня, провів переговори з американським колегою Джо Байденом, повідомляє Новое время.

У себе в Twitter глава української держави написав, що подякував Байдену за безпекову та фінансову підтримку України з боку США.

Зеленський і Байден обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над країною-терористом РФ, а також важливість того, щоб Росія відповіла за свої воєнні злочини.

У Білому домі поки не повідомляли подробиці переговорів президентів.

Напередодні представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Байден зателефонує Зеленському та обговорить з ним нову інформацію про псевдореферендуми, які російські окупанти планують на тимчасово захоплених українських територіях.

У День Незалежності України 24 серпня президент США затвердив найбільший в історії пакет військової допомоги для України на суму 2,98 мільярда доларів США.