ОВА: близько п'яти тисяч паломників всупереч забороні йдуть до Почаєва

Близько п'яти тисяч паломників йдуть до Свято-Почаївської Успенської лаври (Почаїв), незважаючи на заборону на масові заходи через військові погрози від Російської Федерації, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інтерв'ю начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша на "Радіо Roks".

Повідомляється, що багатотисячна хресна хода вийшла з Кам'янця-Подільського (Хмельницька область) і вже знаходиться в Тернопільській області. Деякі міста не пропустили паломників, їм довелося йти полями. Сьогодні влада вперше прокоментувала цей хресний хід.

"Це ж московський патріархат, там те ж було задіяно багато сил, це одна з провокацій, це як на моє розуміння" , - зазначив Труш.

За його словами, був хороший приклад з греко-католиками в Зарваниці, які влаштували паломництво з мінімальною кількістю людей. А тут під час заборони масових заходів напередодні 24 серпня з Хмельницької області вийшла п'ятитисячна колона.

Труш підкреслює, що жоден з ієрархів УПЦ Московського патріархату не благословляв хресну ходу.

"Вчора у нас було багато там різних таких подій, замість того, щоб зосередитися на іншій роботі, ми полями цих 5 тисяч людей виловлювали, вони там полями бігли на прорив, це неконтрольована маса" , - зазначив він і додав, що завтра з цього питання буде рішення Тернопільської обласної ради.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України закликала відмовитися від масових заходів на 24 серпня і поруч стоять дати, оскільки є загроза російських ударів і противник "любить символізм".