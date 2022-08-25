МАГАТЕ: ЗАЕС знову з'єднана з енергомережею України

Запорізька атомна електростанція відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська", проте всі 6 енергоблоків залишаються відключеними, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергетики.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, принаймні двічі втрачала з’єднання з ЛЕП протягом дня, але наразі воно знову працює" , – заявили в Агентстві, що є структурою ООН.

Зазначається, що ЗАЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції, яка за потреби може забезпечити резервну електроенергію.

Україна також повідомила МАГАТЕ, що внаслідок обривів ЛЕП 750 кВ два діючих блоки ЗАЕС були відключені від електромережі та спрацювали їхні системи протиаварійного захисту, а всі системи безпеки залишилися в робочому стані. Усі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач, кажуть в МАГАТЕ з посиланням на українські дані.

#Ukraine said that during the day, #ZNPP at least twice lost connection to the power line but is currently up again. ZNPP remains connected to a 330kV line from the nearby thermal power facility that can provide back-up electricity. All 6 units remain disconnected from the grid. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 25, 2022

Жодної інформації про пряму причину відключення електроенергії немає. Шестиреакторна ЗАЕС зазвичай має чотири зовнішні лінії електропередач, але три з них були втрачені раніше внаслідок обстрілів окупованої станції обʼєкта російською армією.

У МАГАТЕ додали, що на випадок втрати зовнішнього живлення ЗАЕС, як і інші атомні електростанції в усьому світі, все ще має доступні дизель-генератори для забезпечення резервного живлення.

В Енергоатомі наразі офіційно інформацію про відновлення підключення не коментували.

Нагадуємо:

25 серпня через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська".

Як наслідок, два працюючі енергоблоки станції відключилися від мережі. Це – перше в історії станції повне відключення ЗАЕС від енергомережі.