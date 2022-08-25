FT: Німеччина на чверть скоротила споживання газу у серпні

Споживання газу у Німеччині у серпні скоротилося на 24% порівняно з середнім показником до повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на щотижневі дані німецького енергорегулятора.

Так, промислове використання газу в Німеччині впало на чверть порівняно з середнім показником до енергетичної кризи.

За чотири тижні до 21 серпня промислове споживання газу в Німеччині становило в середньому 940 ГВт-год на добу, що на 24% менше, ніж за аналогічний період 2018-2021 років.

Ця цифра свідчить про те, що компанії реагують на стрімке зростання цін на газ дедалі більшим скороченням або заміною використання газу. Падіння споживання газу порівняно з 2018-2021 роками стрімко пришвидшилося з розриву у 10%, який зафіксували наприкінці травня.

"Ситуація є напруженою, і не можна виключати подальшого погіршення ситуації" , – йдеться в повідомленні Bnetza.

"Підприємства та приватні споживачі повинні адаптуватися до значного зростання цін на газ".

Дані також показали, що потоки газу з важливого газопроводу "Північний потік-1" наразі становлять близько 20% від максимальної потужності, а запаси газу у країні — близько 81%.

Окремі дані Євростату повідомляють, що загальне споживання газу в травні знизилося на 34% порівняно з тим же місяцем минулого року.

Нагадуємо:

Біржова вартість газу в Європі піднялась вище 315 євро за 1 МВт-год - це більше 3300 доларів за тисячу кубометрів.

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