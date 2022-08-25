WSJ: США присвоять кодову назву місії з військової допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена надасть назву місії з підтримки України та призначить генерала, який керуватиме зусиллями з надання військової допомоги та навчання українських військових, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед американських посадовців.

Газета зазначає, що місії США і НАТО в Іраку та Афганістані теж мали кодові назви — Іракська свобода, Незламна свобода та Страж свободи. За даними WSJ, присвоєння операції назви має важливе бюрократичне значення, тому що зазвичай означає довгострокове цільове фінансування та можливість нагородження військовослужбовців, які беруть участь у таких місіях.

WSJ також пише, що плани щодо призначення генерала вказують на перехід до довгострокових зусиль із навчання військовослужбовців і допомоги Україні.

У День Незалежності України 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший в історії пакет військової допомоги для України на 2,98 мільярда доларів США. Він включає ЗРК NASAMS, авіаційні системи боротьби з БПЛА VAMPIRE, дрони RQ-20 Puma і не тільки.

У Пентагоні заявили, що можливості, які передаються, знадобляться Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі.