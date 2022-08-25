AP: торгівля з США дає Росії понад 1 млрд доларів на місяць

Через півроку війни Росії проти України російські товари продовжують надходити в США. Москва щомісяця заробляє на торгівлі понад 1 млрд доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє AP.

Видання зазначає, що президент США Джо Байден обіцяв "заподіяти біль" російському лідеру Володимиру Путіну і завдати "нищівного удару" за допомогою ембарго на імпорт горілки, алмазів, нафти та інших товарів. Але сотні інших продовжують регулярно надходити в американські порти.

Фото: топ-товарів, які Росія поставляє до США (Інфографіка AP)

За даними AP, за останні півроку Росія поставила в США понад 3600 партій деревини, металів, гуми та інших товарів. Це значне зниження в порівнянні з тим же періодом 2021 року, коли було близько 6000 поставок.

При цьому, як зазначає видання, ніхто і не очікував, що торгівля з США припиниться після вторгнення Росії в Україну.

"Коли ми вводимо санкції, це може порушити світову торгівлю. Тому наше завдання - подумати про те, які санкції матимуть найбільший вплив, а також дозволять працювати світовій торгівлі" , - заявив глава Управління з координації санкцій Держдепартаменту Джим О'Браєн.

Зазначимо, на цьому тижні стало відомо, що США посилять контроль за дотриманням санкцій проти Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія всупереч санкціям майже досягла довоєнного експорту алмазів, в тому числі завдяки індійським компаніям.