Кулеба: Путіну потрібна не лише Україна, він загрожує всій Європі
Глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібна не лише Україна, а вся Європа, повідомляє Новое время.
"Ми згодні, що Росія загрожує всій Європі. Вона розпалює конфлікти, провокує економічні кризи та шантажує. Ті, хто гадають, що Путіну потрібна тільки Україна, глибоко помиляються", — сказав він під час брифінгу з італійським колегою Луїджі Ді Майо.
Кулеба наголосив, що хоче, щоб в інших європейських країнах розуміли, що Путін атакували усі європейські держави.
"Ми з вами в одному човні", - підкреслив він.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російська агресія та дії Кремля є першопричиною світових криз.