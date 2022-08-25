Кулеба: Путіну потрібна не лише Україна, він загрожує всій Європі

Кулеба: Путіну потрібна не лише Україна, він загрожує всій Європі
Фото: kmu.gov.ua

Глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібна не лише Україна, а вся Європа, повідомляє Новое время.

"Ми згодні, що Росія загрожує всій Європі. Вона розпалює конфлікти, провокує економічні кризи та шантажує. Ті, хто гадають, що Путіну потрібна тільки Україна, глибоко помиляються", — сказав він під час брифінгу з італійським колегою Луїджі Ді Майо.

Кулеба наголосив, що хоче, щоб в інших європейських країнах розуміли, що Путін атакували усі європейські держави.

"Ми з вами в одному човні", - підкреслив він.
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Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російська агресія та дії Кремля є першопричиною світових криз.

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