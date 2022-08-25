МЗС України викликало представника папи Франциска після його слів про Дугіну

Міністерство закордонних справ України викликало апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса після заяв папи римського Франциска на День Незалежності України, за шість місяців від початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба МЗС у четвер, 25 серпня, в Україні глибоко розчаровані словами папи Франциска, які несправедливо прирівнюють агресора до жертви.

"…Викликає нерозуміння рішення папи згадати в контексті російсько-української війни смерть російської громадянки [Дар'ї Дугіної] на території Росії, до якої Україна не має жодного стосунку" , — додали у відомстві.

При цьому в МЗС нагадали нунцію, що понтифік ще жодного разу окремо не звернув увагу на конкретні жертви розв'язаної Росією війни, серед яких 376 українських дітей. Відомство висловило сподівання, що Святий престол «уникатиме несправедливих висловлювань, які викликають розчарування в українському суспільстві».

Папа Франциск напередодні назвав «невинною жертвою війни» дочку ідеолога «русского мира» Олександра Дугіна Дар'ю, яка закликала до ще більш жорсткої форми війни Росії проти України та активно поширювала російську пропаганду.

Після цього посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що слова понтифіка «розчарували і змусили багато про що замислитися», і наголосив, що порівнювати Дугіну з жертвами воєнних злочинів РФ некоректно.

Вночі 20 серпня в Підмосков'ї вибухнув автомобіль із Дар'єю Дугіною (Платоновою), дочкою «ідеолога Путіна» Олександра Дугіна, яка, як і батько, активно займалася пропагандою, виправдовувала війну РФ проти України та виступала за геноцид українського народу. Кремлівські пропагандисти звинуватили в убивстві Дугіної «українські спецслужби», вимагаючи вдарити по «центрах ухвалення рішень».

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна не причетна до вбивства Дугіної. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в РФ відбувається нагнітання, щоб проводити не приховану, а явну мобілізацію на війну проти України.