Зеленський: Росія більше не буде гравцем на енергоринку Європи
Президент Володимир Зеленський переконаний, що антиєвропейська політика Росії в енергетичній сфері буде руйнівною для самої РФ, повідомляє Українська правда.
Про це говорить вечірнє звернення президента.
"Через російський газовий шантаж ціни на газ в Європі цієї доби перевищили 3300 доларів за тисячу кубометрів. І ця російська антиєвропейська політика має дійсно руйнівний характер, але в стратегічній перспективі для самої ж Росії.
Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи як Росія".
Зеленський зазначив, що зараз ситуація дуже небезпечна і гостра, але більшість європейських країн підійшли до енергетичної проблематики "дуже відповідально".
"Якщо хтось там в Росії думає, що цієї зими поставить на коліна Європу в цілому чи Україну, чи окремі країни – то це провальний розрахунок. Я вважаю, що Європа достатньо міцна, щоб виправити помилки минулого, щоб стати незалежною від російської енергосистеми, російських енергоносіїв і щоб не поступатися шантажу енергетичних терористів з "Газпрому"", - сказав президент.
Він додав, що Україна тісно координує дії з партнерами і в цих питаннях.
"Уряд України, наші державні компанії роблять усе, щоб ми були готові пройти цей зимовий сезон, а він дійсно буде найскладнішим в нашій історії", - зазначив Зеленський.
"Росія підготувала і нашій державі, і Європі, і світу багато проблем, криз і катастроф. Але найбільшої катастрофи все ж зазнає вона сама, сама держава-терорист. Цей "Титанік" прийшов до свого айсберга 24 лютого, і хоч би як вони намагалися залишитись на плаву, у них це не вийде".