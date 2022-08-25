Мер Мелітополя закликав мешканців за можливості виїхати з міста

Мер окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров закликав по можливості залишити окуповане російськими військовими місто, оскільки опалення зимою не буде, повідомляє Ділова столиця.

Про це градоначальник написав у своєму Telegram-каналі.

"Опалювальний сезон у Мелітополі — під загрозою зриву. Більше місяця у місті немає газу, з яким пов’язане 95% опалення. Перспективи появи газу немає… До початку опалювального сезону залишається 2 місяці, тож необхідно по можливості евакуюватись з Мелітополя на підконтрольну Україні територію" , — зауважив він.

Федоров також звернув увагу, що в окупованому Бердянську газ зник 3 місяці тому, і його подачу не відновили. А заяви окупантів щодо будівництва газопроводу з Бердянська є фейком.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляла, що жителі Херсонської області, особливо жінки з дітьми, мають евакуюватися через важку зиму, що наближається, і для деокупації території.

Вона також заявила, що з початком опалювального сезону складна ситуація очікується на окупованій території Запорізької області.