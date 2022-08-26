ОВА: окупанти дев'ять разів обстріляли Дніпропетровщину

У Дніпропетровській області вночі 26 серпня зафіксували 9 російських обстрілів. Про це повідомив﻿ голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч з дев’ятьма обстрілами...Від ворожого вогню потерпали три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький" , - йдеться в повідомленні.

Нікопольський район російська армія обстріляла 5 разів за ніч з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені приватні будинки, школа та санаторій, перебита лінія електропередач. Також під ворожий обстріл потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. Минулося без руйнувань та постраждалих.

У Синельниківському районі зафіксовано ракетний обстріл двох громад. В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій на дорожньому підприємстві, загорівся ангар з технікою. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих.