Генштаб: Росія вже втратила більше 46 тис. військових

Генштаб: Росія вже втратила більше 46 тис. військових
Фото: Facebook/ГУР

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 26.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 46 250 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1936 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4251 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1040 (+3) од,
  • РСЗВ - 272 (+0) од,
  • засобів ППО - 148 (+0) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 202 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 834 (+6),
  • крилатих ракет - 196 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3162 (+2) од,
  • спеціальної техніки - 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

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