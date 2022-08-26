Генштаб: Росія вже втратила більше 46 тис. військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 26.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 46 250 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1936 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 4251 (+6) од,

артилерійських систем – 1040 (+3) од,

РСЗВ - 272 (+0) од,

засобів ППО - 148 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 202 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 834 (+6),

крилатих ракет - 196 (+0),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3162 (+2) од,

спеціальної техніки - 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.