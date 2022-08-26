Генштаб: Росія вже втратила більше 46 тис. військових
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 до 26.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 46 250 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1936 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4251 (+6) од,
- артилерійських систем – 1040 (+3) од,
- РСЗВ - 272 (+0) од,
- засобів ППО - 148 (+0) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 202 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 834 (+6),
- крилатих ракет - 196 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3162 (+2) од,
- спеціальної техніки - 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.