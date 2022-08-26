Візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС запланований на наступний тиждень – Зеркаль

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, шо візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень, наразі окупанти штучно створюють всі умови, щоб МАГАТЕ не доїхало до станції, повідомляє Економічна правда.

"Наступного тижня запланований візит місії МАГАТЕ, і зараз вирішуються всі логістичні маршрути, як вони діставатимуться. Попри те, що росіяни погодилися, що місія їхатиме через територію України, вони штучно зараз створюють всі умови для того, щоб місія не доїхала до об'єкта з огляду на ситуацію навколо нього" , - сказала Зеркаль.

Вона додала, що головною метою візиту місії МАГАТЕ є контролювання ситуації на станції та вжиття необхідних заходів, щоб убезпечити Європу та весь світ від можливої катастрофи.

Перед цим Bloomberg написав з посиланням на джерела, що МАГАТЕ готується до місії та хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі до 5 вересня.

"МАГАТЕ хоче відвідати станцію до 5 вересня, під час вже запланованої двотижневої міжнародної місії для перевірки систем безпеки" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще до початку повномасштабної війни МАГАТЕ планувало на два тижні відвідати Запорізьку АЕС у вересні 2022 року. Це мала бути перша перевірка за останні 16 років.

Таким чином, в агентстві хочуть відвідати станцію до 5 вересня, щоб поєднати одразу дві перевірки.

Повідомляється, що інспекторам будуть надані більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку.