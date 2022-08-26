У центрі Львова обвалився житловий будинок

Вночі у центрі Львова відбулося часткове руйнування триповерхового житлового будинку. Про це повідомляє﻿ ГУ ДСНС у Львівській області.

Інцидент трапився близько 01:30 на проспекті Свободи, 23.

На місці події з’ясувалось, що сталось руйнування 3-х квартир: одна квартира зруйнована повністю, дві - частково. Також відбулось повне руйнування 2-х нежитлових приміщень, загальною площею 80 кв.м.

Всього було евакуйовано 12 людей, з них 4-х річна дитина.

О 04:57 пошуки були завершені. Потерпілих не виявлено.

Заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк повідомила, що за попередньою інформацією, ймовірною причиною обвалу стала реконструкція будинку у сусідній будівлі на проспекті Свободи, 21. Наразі законність робіт встановлюють, повідомляє Львівський портал﻿.