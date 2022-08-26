Енергоатом: усі енергоблоки ЗАЕС відключені від енергомережі

Усі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції відключено станом на ранок 26 серпня, повідомляє Енергоатом.

Зазначається, що власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.

Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі.

Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає.