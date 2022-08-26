Байден виділив $52 млрд на підтримку виробництва чіпів у США

Президент США Джо Байден підписав указ про імплементацію закону про субсидії на виробництво в США напівпровідникових мікросхем на $52 млрд, повідомляє Новое время.

Ініціатива "Чіпи та наука" також включає інвестиційний податковий кредит для заводів з виробництва чіпів, який оцінюється у $24 млрд.

Білий дім повідомив, що Міністерство торгівлі запустило сайт CHIPS.gov. — відомство виділятиме кошти на виробництво чипів.

Указ Байдена встановлює шість основних пріоритетів для керівництва реалізацією та засновує міжвідомчу раду з реалізації програми.

Головуватиме в раді директор Національної економічної ради Брайан Діз, радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван та виконувач обов'язків директора Управління науково-технічного управління Алондра Нельсон.

До ради увійдуть Держсекретар США, міністри оборони, торгівлі, казначейства, праці та енергетики.

"Субсидуючи виробництво чіпів у США та розширюючи фінансування досліджень, закон має на меті подолати постійний дефіцит, який торкнувся всього: від автомобілів та зброї до пральних машин та відеоігор" , — пише агентство.

У Білому домі заявили, що програма « включатиме ретельний аналіз заявок, а також сувору відповідність вимогам підзвітності, щоб гарантувати, що кошти платників податків захищені та витрачаються раціонально».

Критики такого рішення стверджували, що законопроект є подарунком прибутковим компаніям із виробництва мікросхем, які раніше закрили заводи у США. У свою чергу, Байден заявив, що « Цей закон не роздає компаніям чисті чеки».