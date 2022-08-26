Виробник БПЛА Bayraktar заявив, що їх постачання до РФ неможливе
Турецька компанія Baykar підтвердила, що не вважає за можливе постачати свої бойові безпілотні літальні апарати Bayraktar до РФ, повідомляє Новое время.
За словами її генерального директора Халука Байрактара, Baykar у конфлікті РФ та України повністю на боці останньої.
"Ніщо не затьмарить співпрацю з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано", — підкреслив Байрактар.
Водночас Baykar вже готується до будівництва заводу з виробництва своїх безпілотників в Україні. У свою чергу кремлівський режим погрожує, що він одразу стане ціллю для удару.
Раніше Путін намагався домовитися про співпрацю з Baykar, про що раніше повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, проте гендиректор компанії запевнив, що ніколи на це не піде, оскільки повністю підтримує Україну.