Азербайджан повернув контроль над містом Лачин

Війська Азербайджану зайняли стратегічне місто Лачин, яке з 1992 року було під контролем невизнаного Нагірного Карабаху, повідомляє Новое время.

Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв. За його словами, під контроль також взято села Сус та Забух.

"Вітаю всіх лачинців та азербайджанський народ із цим святом" , - написав Алієв.

Через Лачин, Сус і Забух проходить Лачинський коридор — єдина дорога, що сполучає Вірменію та Нагірний Карабах.

Після війни в Карабаху в 2020 році між Азербайджаном та Вірменією за посередництвом Росії було підписано договір, згідно з яким Лачинський коридор мав перейти під контроль Баку. Досі там розміщувалися російські миротворці.

Напередодні ЗМІ повідомили, що російські військові передають Азербайджану контроль над Лачинським коридором достроково.

За підсумками повномасштабного військового конфлікту в Нагірному Карабаху, який відновився у вересні 2020 року, Єреван, Баку та Москва підписали угоду про припинення бойових дій.

Згідно з нею, Азербайджан зберіг за собою території Нагірного Карабаху, завойовані за 44 дні війни, а Єреван зобов'язався передати Баку частину інших територій, які Вірменія контролювала з 1994 року (зокрема Агдамський, Кельбаджарський та Лачинський, а також частину Газахського району). Росія отримала право розгорнути в регіоні нібито миротворчий контингент терміном на п'ять років.