У Шольця проти постачання зброї Україні і закликають до переговорів з РФ

Представники лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступили проти постачання зброї Україні. Також вони закликали "терміново" почати переговори з РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Spiegel.

Як пише німецьке видання, посилаючись на лист соціал-демократів, який є його розпорядженні, підписантами цього звернення стали декілька членів Бундестагу, Європейського парламенту, представники федеральних земель, а також колишній прем’єр землі Бремен Карстен Зілінґ та мер Дортмунда Томас Вестфаль.

"Продовження війни лише призведе до більшої кількості жертв і руйнувань. Нам якнайшвидше потрібне припинення вогню як точка відліку для комплексних мирних переговорів" , - цитує видання зміст листу.

Представники лівого крила заявляють, що нібито "покращення відносин із Росією" можливе тільки після відходу від влади Володимира Путіна, втім, до цього треба знайти так званий "спосіб життя" з російським урядом, який "визнає реальність, що це може не подобатися, але нібито виключає подальшої ескалації війни".

Також у партії Шольца виступили проти постачання Україні важкого озброєння, бо це нібито несе "ядерну загрозу".

"З кожним постачанням зброї важливо ретельно зважувати, де лежить "червона лінія", яка може бути сприйнята як вступ у війну і викликати відповідну реакцію" , - йдеться у зверненні депутатів.

Разом з тим підписанти листа звернулися до Євросоюзу посилити дипломатичні зусилля з деякими країнами, "щоб схилити їх до посередницької ролі між воюючими сторонами", там також згадується і Китай.

Нагадаємо, раніше Die Welt повідомляло, що Німеччина вже кілька місяців ігнорує прохання України про постачання зброї.

Додамо, пізніше глава МЗС країни Анналена Бербок, коментуючи постачання зброї, зазначала, що Берлін або допомагає, або кидає українців напризволяще.

Тим часом сам канцлер Олаф Шольц заявив, Німеччина не постачатиме Україні зброю, якою можна обстрілювати територію Росії.