Не лише антибіотики. Ще одну групу ліків почнуть продавати за е-рецептом

В Україні посилюється контроль за відпуском з аптек ліків, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини. З листопада такі ліки почнуть відпускати за електронним рецептом. Про це повідомляє﻿ МОЗ.

Також передбачається перехідний період для медичних закладів. Лікарі закладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я, повинні будуть призначати ці ліки за електронними рецептами. А в разі відсутності підключення до ЕСОЗ – за паперовими з використанням спеціальних рецептурних бланків форми № 3.

Водночас для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ.

Як це буде працювати﻿

Так, із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом.

Таким чином, з листопада в Україні запрацює другий етап впровадження електронного рецепта на відпуск рецептурних препаратів. Наступний крок – впровадження електронного рецепта на всі рецептурні препарати – очікується в 2023 році.