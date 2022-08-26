Не лише антибіотики. Ще одну групу ліків почнуть продавати за е-рецептом
В Україні посилюється контроль за відпуском з аптек ліків, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини. З листопада такі ліки почнуть відпускати за електронним рецептом. Про це повідомляє МОЗ.
Також передбачається перехідний період для медичних закладів. Лікарі закладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я, повинні будуть призначати ці ліки за електронними рецептами. А в разі відсутності підключення до ЕСОЗ – за паперовими з використанням спеціальних рецептурних бланків форми № 3.
Водночас для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ.
Як це буде працювати
Так, із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом.
Таким чином, з листопада в Україні запрацює другий етап впровадження електронного рецепта на відпуск рецептурних препаратів. Наступний крок – впровадження електронного рецепта на всі рецептурні препарати – очікується в 2023 році.