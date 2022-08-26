Лукашенко: військова авіація Білорусі готова нести ядерну зброю

Білорусь готова миттєво відповісти на погрози із боку Заходу. Крім того, військові літаки РБ уже можуть нести ядерну зброю. Про це заявив журналістам президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє Белта.

"Вони повинні розуміти, що ніякі гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують ", - попередив Олександр Лукашенко. - Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядернe збро.. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готове!".