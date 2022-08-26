Частка жінок в українському IT зросла до 24%

Частка жінок, зайнятих в українських IT-компаніях на серпень 2022 року становить 24%. Про це свідчать дані дослідження, яке провела компанія GlobalLogic до Дня рівності жінок, повідомляє AIN.ua.

Частка жінок-спеціалістів в українському IT за останні 10 років зросла втричі. При цьому, 30% керівних посад у компаніях цієї індустрії посідають саме жінки.

За даними самої компанії, з нею в Україні співпрацює 1769 жінок, і це становить понад чверть усіх її спеціалістів. Середній вік спеціалісток становить 33 роки, однак серед IT-фахівців є й жінки старше 60 років. Третину вищих керівних посад у компанії обіймають жінки, аналогічно із загальним трендом по індустрії.

81% жінок в IT-сфері мають технічні спеціальності. Більшість респонденток починала свій шлях в індустрії з trainee чи junior позиції, однак зараз має професійний рівень senior, lead або навіть AVP (молодша віцепрезидентка).