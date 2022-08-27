ГУР: підготовка до "референдуму" на окупованих територіях майже закінчена

Підготовка росіян до так званих "референдумів" на окупованих територіях майже завершена. Втім, їх проведення буде залежати від ситуації на фронті та того, чи зможе ворог зламати спротив українців, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Якщо говорити про "референдуми", вони можуть відбутися на різних територіях. По-перше, це так звані "ЛНР" та "ДНР". Там Росія вже дещо визначила їхній статус, визнавши ці незаконні утворення. Зараз мова насамперед про тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей" , - зазначив Скібіцький.

За його словами, дати проведення псевдореферендумів можуть бути різними.

"Наприклад, 11 вересня, коли в них єдиний день голосування в Російській Федерації. Це можуть бути й інші варіанти. Але воєнна розвідка України зараз чітко відслідковує всі процеси, які там відбуваються. На сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що створені відповідні виборчі штаби, оперативні штаби, складені списки виборців, створені виборчі комісії. Тобто всі процеси, які стосуються підготовки до "референдуму", майже завершені" , - розповів Скібіцький.

Представник ГУР зазначив, що на тимчасово окуповані території постійно приїжджають російські політики, урядовці, так звані волонтери, які відповідають саме за підготовку процесу голосування.

"Для них бажано провести це все в один день. Але це буде залежати від ситуації на фронті. Бо якщо ми говоримо про Донецьку область, то противнику так і не вдалося захопити всю її територію і вийти на її адмінмежі. І по-друге, це буде залежати від того, наскільки їм вдасться створити картинку всенародної підтримки тощо" , - каже Скібіцький.

Він також звернув увагу, що з 1 вересня всі окуповані території за вказівкою Москви переходять на навчання за російською програмою. Зараз активно завозяться для цього підручники, а також "готують" і вчителів як викладати за російськими програмами.

Чи планує ворог "референдум" в Харківській області?

"Там (в Харківській області - ред.) були різні підходи щодо можливості проведення псевдореферендумів. Але там, по-перше, невелика територія захоплена. А по-друге, їм же потрібна вся Харківська область. Адже проведення будь-якого референдуму без Харкова і створення якоїсь так званої "харківської народної республіки" тощо не матиме надалі ніякого успіху" , - пояснив Скібіцький.

Чому саме Запорізька та Херсонська області?

Як зазначив представник ГУР, активна підготовка спостерігається на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей через те, що там захоплено два великі міста – Мелітополь та Бердянськ і там спостерігається підготовка до "референдуму", процес є помітним.

"Паспортизації, видачі російських паспортів. За нашими даними, наприклад, у Бердянську вже видано 800 паспортів. Навіть діти, яким виповнилося 14 років, теж починають отримувати російські паспорти" , - підкреслює Скібіцький.

За його словами, попри те, що противнику не вдалося захопити всю територію Запорізької області, процес визначення долі цих окупованих територій іде і можливо, вони будуть приєднані до так званої "ДНР", не виключений і інший формат.

"Це, мабуть, буде визначатися в останній момент, коли вони вирішать, що робити: або відразу приєднувати до РФ, наприклад, до окупованого Криму, або створювати так звані "народні республіки", або, наприклад, приєднувати Запорізьку область до "донецької народної республіки". Це, вочевидь, буде визначатися на фінальному етапі, що саме написати в бюлетенях для так званого голосування" , - розповів Скібіцький.

На питання журналіста, чи може процес "референдуму" відбутися 11 вересня, представник ГУР звернув увагу на низку "критеріїв" окупантів.