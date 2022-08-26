В ОП відповіли однопартійцям Шольца, які закликають зупинити допомогу Україні

В Офісі президента запросили всіх, хто закликає німецький уряд припинити допомагати Україні, до Бучі, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Ще раз по пунктах. Ru-армія несе лише смерть, руйнування й тортури. Західна зброя несе мир, допомагаючи нам захистити своїх дітей. Запрошую всіх, хто закликає Німеччину перестати допомагати Україні, на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців" , - написав він у Twitter.

Ще раз по пунктах. Ru-армія несе лише смерть, руйнування й тортури. Західна зброя несе мир, допомагаючи нам захистити своїх дітей. Запрошую всіх, хто закликає ???????? перестати допомагати ????????, на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 26, 2022

Нагадаємо, німецькі ЗМІ опублікували листа лівого крила соціал-демократів із закликом до Європи припинити постачання Україні важкого озброєння та підштовхнути її до перемовин з Росією для припинення гарячої фази війни.

Його підписантами є кілька членів Бундестагу, Європейського парламенту і федеральних земель, а також колишній прем’єр землі Бремен Карстен Зілінг та мер Дортмунда Томас Вестфаль.