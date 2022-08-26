ОК "Південь": ЗСУ завдали ударів по Дар'ївському мосту і атакували скупчення окупантів

ЗСУ завдали ударів по Дар'ївському мосту через річку Інгулець і атакували гелікоптерами Мі-8 скупчення окупантів і техніки РФ у районі Високопілля, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування Південь у Facebook.

У командуванні пишуть, що пара українських Мі-8 вранці у п'ятницю, 26 серпня, завдали результативного удару по зосередженню живої сили та озброєння в районі Високопілля Херсонської області.

Також, за даними ОК, війська РФ перестали експлуатувати Дар'ївський міст після виконання вогневих завдань ЗСУ.

Українські сили підтверджують ліквідацію 27 окупантів та 120 мм мобільний міномет РФ. Інші втрати дорозвідуються.

23 липня повідомлялося, що ЗСУ завдали удару по Дар'ївському мосту, який окупанти використовували для перекидання техніки у тимчасово окупованих районах Херсонської області.

ЗСУ стверджували, що тримають повний вогневий контроль над транспортними артеріями, за якими окупанти можуть поповнювати свої резерви у Херсонській області.