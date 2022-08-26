Шмигаль розповів, коли Україна приєднається до "митного безвізу" з ЄС

Об'єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит (NCTS) та спрощення формальностей ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня 2022 року, повідомляє Новое время.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повiдомив у Facebook.

Таким чином, Україна стане 36-ою державою-учасницею Конвенцій.

Конвенція об'єднує країни європейського регіону ( ЄС, ЄАВТ, Туреччина, Македонія та Сербія), які запровадили єдині для всіх договірних сторін правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів з використанням NCTS.

" Митний безвіз» — це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними із сусідніми митницями фактично в режимі реального часу" , — пояснив Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що для України це вже четвертий « безвіз» цього року після « енергетичного безвізу» у березні та «транспортного» та «економічного» влітку.

Тижнем раніше Верховна Рада ухвалила закон про «митне безвіз», який наближає українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу.