Шмигаль розповів, коли Україна приєднається до "митного безвізу" з ЄС
Об'єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит (NCTS) та спрощення формальностей ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня 2022 року, повідомляє Новое время.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повiдомив у Facebook.
Таким чином, Україна стане 36-ою державою-учасницею Конвенцій.
Конвенція об'єднує країни європейського регіону ( ЄС, ЄАВТ, Туреччина, Македонія та Сербія), які запровадили єдині для всіх договірних сторін правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів з використанням NCTS.
" Митний безвіз» — це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними із сусідніми митницями фактично в режимі реального часу", — пояснив Шмигаль.
Глава уряду наголосив, що для України це вже четвертий « безвіз» цього року після « енергетичного безвізу» у березні та «транспортного» та «економічного» влітку.
Тижнем раніше Верховна Рада ухвалила закон про «митне безвіз», який наближає українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу.