Литва закупить для українських бійців 37 безпілотників-камікадзе

Литва закупить для українських бійців 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate. Для цього литовці зібрали понад 1 млн євро, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса в Twitter.

Кошти зібрали в рамках ініціативи "Легіон Бум". Оборонне відомство Литви вже провело переговори з виробником, польською компанією WB Group

Крім 37 дронів, з яких 10 компанія зробить безкоштовно, Литва купить два комплекти з усіма необхідними аксесуарами.

Бойові дрони Warmate легко транспортабельні, вони важать близько 5,7 кг і можуть відлітати на відстані до 30 км зі швидкістю 150 км/год. Їх можна підготувати до виконання завдань менш ніж за 5 хвилин. При цьому безпілотники можуть нести вибухівку, знищувати танки чи навіть командні пункти.

Варто зазначити, що кошти на "Легіон Бум" збирав литовський громадський активіст та журналіст Андрюс Тапінас. В рамках ініціативи вдалося зібрати близько 2 млн євро. Решту коштів буде спрямовано на придбання українських безпілотників-камікадзе UJ-23 Topaz виробництва UkrJet.

Нагадаємо, раніше литовці зібрали понад 5 млн євро на турецький ударний безпілотник Bayractar, який уже знищує окупантів на фронті.