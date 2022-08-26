AP: Росія отримала від Ірану сотні безпілотників, які може використати в Україні

Країна-агресор Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані в повномасштабній війні проти України, незважаючи на попередження США, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представників західної розвідки, які говорили на умовах анонімності.

Невідомо, чи почала Росія застосовувати іранські безпілотники в Україні, але, ймовірно, вони перебувають у робочому стані та готові до використання, заявили співрозмовники AP.

Як пише агентство, така інформація з'явилася на тлі переговорів про поновлення ядерної угоди з Іраном від 2015 року, з якої США вийшли у 2018 році. Противники переговорів кажуть, що скасування санкцій проти Ірану, яке буде результатом повернення до угоди, може дозволити Росії посилити військові дії в Україні та обійти санкції, експортуючи нафту та інші енергоносії через Тегеран.

Колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус пише, що Росія, ймовірно, отримала від Ірану безпілотники Shahed. Він наголошує, що угода з Тегераном «є ознакою того, наскільки серйозні проблеми з постачанням зброї має Москва» після шести місяців повномасштабної війни. За словами представників розвідки, країна-агресор не довіряє іранським лідерам і послідовно виступає проти ядерних амбіцій країни, тож спочатку не хотіла звертатися до Ірану, але в неї не залишилося вибору.

Представник західної розвідки попередив, що Іран може допомогти Росії обійти санкції, використовуючи свою мережу підставних компаній та інших фінансових установ, «ставши ключовим каналом постачання зброї та грошей», пише колумніст WP.

Раніше CNN повідомив, що російські військові розпочали роботу з іранськими ударними безпілотниками Shahed-191 і Shahed-129 і кілька тижнів проходили навчання в Ірані.

Американський Інститут з вивчення війни у зведенні за 2 серпня повідомляв, що Іран міг відправити в Росію першу партію безпілотників на «польові випробування» і може розраховувати на отримання російських військових літаків Су-35. Дослідники послалися на американський OSINT-аккаунт у Twitter, який цитував анонімні іранські джерела.

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван казав, що Іран планує в прискореному порядку передати Росії до кількох сотень безпілотників, у тому числі здатних нести озброєння. За даними Вашингтона, російська делегація в липні щонайменше двічі відвідувала аеродром Кашан в Ірані та оглядала бойові безпілотники.

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан заявив, що його країна не збирається постачати зброю РФ. У Держдепі США пообіцяли запровадити нові санкції проти Ірану в разі рішення передати безпілотники країні-агресору.