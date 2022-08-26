РосЗМІ: у Бердянську підірвали авто місцевого колаборанта, він загинув

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали автомобіль так званого «заступник голови ДАІ» Олександра Колесникова. Внаслідок вибуху він загинув, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє окупаційна "адміністрація" міста в Telegram.

За їхніми словами, вибух пролунав поблизу оздоровчого центру Криворізький гірник, а колаборант загинув.

Окупанти пишуть, що вибуховий пристрій був закріплений на висоті понад три метри на дереві біля паркану Криворізького гірника.

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, підрив авто Колесникова — це робота партизанів.

"Працюють партизани. За попередніми даними, постраждав гауляйтер із місцевого ДАІ Олександр Колесников (заступник начальника)" , - пише він.

Раніше повідомлялося, що в середу, 24 серпня, у Запорізькій області підірвали автомобіль гауляйтера Михайлівки Івана Сушка, він загинув.