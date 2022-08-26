Лукашенко пояснив своє цинічне вітання з Днем Незалежності України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко спробував пояснити своє цинічне вітання з Днем Незалежності України, повідомляє Новое время.

Диктатор вважає, що «особисто у нього» «склалися дуже добрі, гарні стосунки з українцями».

"Будь то західні, як їх «западенцями» називають…Нічого в них немає поганого. Ніякі вони не «нацики" , - сказав він.

Однак, Лукашенко наговорив маячню про нібито «нациків» серед української влади.

"Починаючи від тих, хто там "шпигується", курить, нюхає, п'є і потім в'якає з екрану телевізора або в інтернеті. Ось вони, якась частина. А люди — добрі. Це наші люди», — сказав він.

За словами диктатора, він «вважав за необхідне, як завжди, привітати український народ».

"А те, що там хтось в сказ прийшов - точно як по Шольцу, я на це навіть уваги не звернув" , - сказав він.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який підтримує кремлівську агресію проти України, вирішив привітати її мешканців з Днем Незалежності.

Особливий цинізм привітання Лукашенка полягає у тому, що на тлі ракетного обстрілу українців з території Білорусі він побажав їм «мирного неба» та «толерантності».

Святкування 31-ї річниці Незалежності України у 2022-му відбувалось не тільки в умовах війни з РФ, а й нових загрози провокацій з боку Кремля проти мирного населення, у зв’язку з чим масові заходи з нагоди свята було вирішено не проводити.

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Наталія Гуменюк 21 серпня повідомила, що російські війська напередодні збільшили кількість бойових кораблів з крилатими ракетами Калібр у Чорному морі.

Про плани РФ завдати ударів по цивільній інфраструктурі та державних установах підтвердило з посиланням на дані розвідки й агентство Reuters, а посольство США через ці загрози закликало своїх громадян залишити Україну.

У свою чергу президент країни Володимир Зеленський пообіцяв потужну відповідь у разі збільшення кількості російських ракетних ударів на День Незалежності.