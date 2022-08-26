The Telegraph: співробітники ЗАЕС розповіли, як їх готують до приїзду МАГАТЕ

Спецслужби Росії катують працівників окупованої Запорізької АЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам ООН про ризики безпеки на станції, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Telegraph.

Люди, які працюють на станції або змогли втекти під час окупації, повідомили журналістам, що на станції панує атмосфера страху. І їхніх колег неодноразово заарештовували.

"Ми стривожені можливим візитом представників МАГАТЕ. Тому що росіяни влаштують провокації, а потім звинуватить у цьому Україну. Схоже, саме це вони планують зробити" , — сказав неназваний український інженер.

Співробітники також розповіли, що окупанти планують скоротити до мінімуму присутність українського персоналу станції.

"Вони схопили наше керівництво за яйця. Під час візиту МАГАТЕ вони планують скоротити до мінімуму присутність нашого персоналу та поставити кількох їхніх представників у кожній кімнаті центру управління, які голосно кричатимуть, що дуже чекали „звільнення“ від режиму в Києві" , — додав він.

26 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про термінову необхідність направити місію організації на захоплену Запорізьку АЕС.

25 серпня Запорізька АЕС вперше у своїй історії була відключена від енергомережі через дії російських окупантів.

Найбільшу атомну електростанцію в Європі, Запорізьку АЕС, захопили російські окупанти після боїв в Енергодарі 4 березня. Будівлі ЗАЕС було пошкоджено російським обстрілом у кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.

Кремль використовує Запорізьку АЕС для прикриття своєї військової техніки, оскільки ЗСУ не можуть відкрити вогонь у відповідь в районі електростанції, а також для тиску на Україну та світ, загрожуючи ядерною катастрофою.

Російські війська облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста. В Енергоатомі повідомляли, що військові РФ розмістили в машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою. 22 серпня окупанти завезли додаткові БТР та спецвантажівки до ремонтної зони станції. Загалом на території станції дислоковано понад 40 одиниць військової техніки росіян.

Останніми тижнями окупанти неодноразово влаштовували провокації з обстрілами ЗАЕС. В Енергоатомі повідомили, що Росія готується найближчим часом вимкнути Запорізьку АЕС від енергосистеми України.

16 серпня голова Запорізької ОВА Олександр Старух закликав жителів тимчасово захопленого Енергодару евакуюватися через обстріл Росією Запорізької атомної електростанції. Він заявив, що у разі аварії доведеться евакуювати близько 400 тисяч людей із двох областей.

Україна закликає МАГАТЕ та ООН якнайшвидше відправити на Запорізьку АЕС міжнародну місію. Під час зустрічі з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем у Львові президент Володимир Зеленський обговорив із ним ядерну загрозу, яку провокує на Запорізькій АЕС російська армія.

ООН готова підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, спрямовану через Київ. За даними Bloomberg, місія може вирушити на станцію до 5 вересня.