ОВА: росіяни обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині

Росіяни у п’ятницю чотири рази обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, поранено жінку, також удари наносилися по Нікопольському району, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

"Російська армія уже чотири рази обстріляла Зеленодольську громаду. Поцілили з "Ураганів" по самому Зеленодольську та Великій Костромці.

Поранена 63-річна жінка. Їй надали допомогу. Лікується вдома. Є руйнування житла та виробничих будівель підприємства.

Ударили росіяни й по Нікопольському району. Масштаби руйнацій з’ясовуються".

Упродовж минулої ночі російські окупанти дев’ять разів обстрілювали Дніпропетровську область – від ворожого вогню потерпали Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони.

24 серпня росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині, внаслідок якого загинуло 25 осіб, з яких двоє дітей, ще 31 особа дістала поранень.