Зеленський поспілкувався з відомим американським ведучим Джиммі Фелоном

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 26 серпня, поговорив по відеозв'язку з відомим американським ведучим токшоу The Tonight Show, актором і коміком Джиммі Феллоном, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента в Facebook, Зеленський і Феллон обговорили можливу співпрацю, яка дозволить привернути увагу світової спільноти до повномасштабної війни, розв'язаної Росією в Україні.

"Час іде, і люди, на жаль, звикли навіть до того, що в Європі в ХХІ столітті триває війна. Нам не можна цього допустити. Цю тему потрібно постійно піднімати нагору. І в цьому нам можуть допомогти саме такі люди, як ви, Джиммі" , - заявив Зеленський.

Президент запросив Феллона в Україну та сказав, що до війни іноді дивився його шоу.