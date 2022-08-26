Верещук повідомила про надходження в Україну перших листів від полонених

Днями до України прибула перша партія листів, написаних українськими військовополоненими своїм рідним, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні віцепрем’єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук у Telegram.

"За Женевськими конвенціями наші військовополонені вправі надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними. Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополонених" , — написала віцепрем’єр.

Верещук подякувала Міжнародному комітету Червоного Хреста за посередництво.

Нагадаємо, 23 серпня Європейський суд з прав людини у терміновому порядку розглянув клопотання України щодо дотримання Росією прав полонених захисників України та поширив застосування термінових вказівок у міждержавній справі "Україна проти Росії" щодо військовополонених.