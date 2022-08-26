WSJ: візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС може відбутися 29 серпня

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію може відбутися в понеділок, 29 серпня 2022 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання з посиланням на учасників переговорів пише, що візит готується на початку наступного тижня. Очікується, що на ЗАЕС доставлять запасні частини, прилади радіаційного контролю та інші життєво важливі матеріали.

Два джерела відзначають, що місія "майже напевно" відвідає атомну станцію на початку наступного тижня. Приготування йдуть повним ходом. Інший співрозмовник уточнив, що поки візит заплановано на 29 серпня.

Що відбувається на ЗАЕС

Напередодні вперше в історії атомна станція була повністю відключена від енергомережі. Це сталося в результаті перебоїв в роботі лінії електропередач.

Зокрема, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС остання лінія зв'язку з енергосистемою відключалася двічі. Але до вечора підключення все-таки відновили.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що МАГАТЕ отримало гарантії безпеки від Росії та України.

А глава агентства Рафаель Гроссі розраховує на те, що місія МАГАТЕ буде постійно присутньою на Запорізькій АЕС.