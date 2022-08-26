Нацбанк продав цього тижня понад 400 млн доларів з резервів

Національний банк цього тижня 22 - 26 серпня продав з резервів 437,07 млн доларів, а купив – 7,3 млн доларів після того, як минулого тижня здійснив чисту купівлю валюти, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в даних НБУ.

Від початку серпня обсяги продажу валюти Національним банком суттєво перевищувати обсяги купівлі. Так, чистий продаж коливася на рівні 400-500 млн доларів у перші тижні серпня.

Водночас минулого тижня регулятор продав купив валюти на 76,37 млн доларів в резерви більше, ніж продав. Цього тижня НБУ повернувся до чистого продажу валюти.

Від початку року НБУ продав вже 16,6 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 3,1 млрд доларів та 110 млн євро.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Нагадуємо:

Після корекції офіційного курсу гривні минулого тижня НБУ вперше з березня придбав на міжбанківському ринку 223,2 млн доларів – до цього моменту регулятору вдавалося за тиждень купувати близько 8 млн доларів.