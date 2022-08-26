Мэр: на складах окупантів під Мелітополем пролунало кілька вибухів

На військових складах військ РФ у районі тимчасово окупованого Мелітополя місцеві мешканці чули кілька вибухів, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

Він уточнив, що «чергова бавовна» сталася на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району.

"Жителі громади чули кілька вибухів, зараз спостерігається задимлення" , - пише він.

Мер Мелітополя додав, що чекає на підтвердження ліквідації бази окупантів.

Напередодні стало відомо, що у Приазовському Мелітопольському районі підірвали штаб російських окупантів, де готували псевдореферендум та видачу паспортів РФ.