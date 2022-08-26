Мэр: на складах окупантів під Мелітополем пролунало кілька вибухів
На військових складах військ РФ у районі тимчасово окупованого Мелітополя місцеві мешканці чули кілька вибухів, повідомляє Новое время.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.
Він уточнив, що «чергова бавовна» сталася на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району.
"Жителі громади чули кілька вибухів, зараз спостерігається задимлення", - пише він.
Мер Мелітополя додав, що чекає на підтвердження ліквідації бази окупантів.
Напередодні стало відомо, що у Приазовському Мелітопольському районі підірвали штаб російських окупантів, де готували псевдореферендум та видачу паспортів РФ.