Подоляк пояснив, чому не можна проводити переговори з Росією

Збереження позицій на фронті дозволяє відмовлятися від переговорів з Росією, які можуть стати смертним вироком для України, повідомляє Ділова столиця.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю The Hill.

"Президент Зеленський однозначно проти цього (переговорів), і українське суспільство тут непохитне, тому що ми повністю усвідомлюємо ризики" , — сказав він.

Подоляк зазначає, що американські РСЗВ HIMARS можуть допомогти переломити хід війни, якщо Україна зможе отримати їх у більшій кількості і швидше. Він додав, що збереження сили на полі бою дозволяє Україні відбивати спроби президента РФ Володимира Путіна розпочати переговори, які він (Подоляк) називає смертним вироком для нашої країни.

Радник голови ОПУ попередив, що будь-яку паузу в боях Росія використає для ремобілізації та ще сильнішого наступу на Україну. За відсутності переговорів, за його словами, Путін, швидше за все, зосередиться на війні на виснаження, щоб скоротити міжнародну підтримку, поки його війська не зможуть взяти верх.

"Вони почнуть маніпулювати, за лаштунками, настроями, діяльністю, сповідувати та поглиблювати цю втому від війни" , — сказав він, попереджаючи, що РФ здатна створювати кризи, наприклад, відправляти велику кількість мігрантів до кордонів Європи.

Він попередив, що Москва також може "подумати про якісь терористичні атаки на інфраструктурні об’єкти в Європі, щоб вони могли досягти якоїсь переговорної позиції або відстоювати власні вигоди та власні плани".