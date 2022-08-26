Міськрада: росіяни під Маріуполем вчать дітей стріляти й ненавидіти Україну
Російські окупанти влаштували в Мелекіно біля Маріуполя дитячий табір, де вчать стріляти і ненавидіти Україну, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Маріупольська міська рада у Telegram.
"Окупанти продовжують втілювати в життя методички нацистів. Колаборанти намагаються перетворювати маріупольських дітей у гітлерюгенд.
У Мелекіно вони облаштували справжній табір, де "промивають мізки", вчать стріляти та ненавидіти Україну".
Міськрада також опублікувала фото з цього табору.
Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що батьків у Маріуполі змушують віддати дітей до шкіл під керівництвом окупантів. У разі непокори погрожують забрати дитину і позбавили батьківських прав.