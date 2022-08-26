Україна і Молдова підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень

Молдова та Україна підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень у двосторонньому та транзитному форматі з 1 вересня, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства інфраструктури Молдови.

Положення діятиме до кінця 2023 року з можливим продовженням за згодою сторін.

У протоколі також погодили обмін дозволами на перевезення товарів до та з третіх країн, а також тимчасове перевезення людей на 2023 рік.

"Також у ході зустрічі були розглянуті пропозиції української сторони щодо спрощення транзиту вантажів у геополітичній ситуації, що склалася, а також аспекти, пов'язані з рухом транспорту в пунктах пропуску через державний кордон" , - повідомили в міністерстві.

Як відомо, 29 червня Молдова та Україна підписали Угоди з Європейським Союзом про лібералізацію автомобільних перевезень.