Енергоатом: другий енергоблок на ЗАЕС підключили до мережі

Станом на вечір 26 серпня другий із зупинених енергоблоків Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) підключили до мережі, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "Енергоатому" в Telegram.

"Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 21:15 другий з зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС було підключено до мережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає" , — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 26 серпня вдень до мережі підключили перший з зупинених енергоблоків. Таким чином, Запорізька АЕС продовжує працювати в енергосистемі України.