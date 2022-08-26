ЗМІ: Польща купує у Південної Кореї майже 400 танків та САУ

Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю танків, самохідних гаубиць та боєприпасів на суму близько $5,8 млрд, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє TVN24.

Віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та голова адміністрації програми оборонних закупівель Південної Кореї Еом Дон Хван підписали контракти на військовій базі у місті Мораг на півночі Польщі.

Umowa z Hyundai Rotem przewiduje dostawę 1⃣8⃣0⃣ czołgów K2 w latach 2022-2025. Umowa z Hanwha Defense przewiduje pozyskanie 2⃣1⃣2⃣ haubic samobieżnych rodziny K9 (wersja K9A1), w latach 2022-2026. Pierwsze egzemplarze czołgów i haubic trafią do #WojskoPolskie jeszcze w tym roku. pic.twitter.com/lA5jpPvbv7 — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) August 26, 2022

За угодою з Південною Кореєю Польща закуповує 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд. Угода включає навчання, логістику та боєприпаси.

"Замовлене обладнання є реальним посиленням потенціалу стримування та оборони Польщі" , — заявили в Міноборони Польщі.

За словами Блащака, вже цього року 10 танків К2 вирушать у Мораг, а 24 артилерійські гаубиці К9 вирушать до артилерійського полку у Венгожево.

Польща та Південна Корея також планують підписати цього року угоду про закупівлю 12 літаків FA-50, легких навчально-бойових літаків виробництва Korea Aerospace спільно з Lockheed Martin.

Як відомо, Польща відправила багато військової техніки до України після вторгнення Росії. Польський уряд прагне замінити частину зброї новими придбаннями, зокрема танками Abrams американського виробництва.