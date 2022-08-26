ОВА: на Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждали 4 мешканці

На Сумщині внаслідок російських обстрілів у п’ятницю постраждали четверо людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

"На жаль, четверо людей у Білопільській громаді отримали травми, наразі перебувають під наглядом лікарів".

Загалом станом на 22 годину за день росіяни випустили по Сумщині близько 140 мін та снарядів.

Під ворожим вогнем опинилися території Есманської та Шалигинської громад Шосткинського району, а також Хотінської, Миропільської, Білопільської громад Сумського району.