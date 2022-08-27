Терехов: армія РФ пошкодила історичну будівлю та школу в центрі Харкова

Унаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова у ніч на суботу, 27 серпня, постраждала історична будівля — прибутковий будинок купця Адама Піотровського, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Попередньо, інформації про поранених та загиблих від ДСНС немає. Окрім історичної будівлі, росіяни атакували школу в центрі Харкова.

За словами міського голови, прибутковий будинок Піотровського реставрували кілька років тому.

У 1911 році купець вирішив побудувати його на Торговій площі, 4, де часто проходили ярмарки та міські масові заходи. Після 1917-го будівлю пристосували під Будинок колгоспника з готельними номерами, їдальнею і громадськими приміщеннями.

За час Другої світової війни вона не постраждала. У повоєнні часи там був центральний поштамт, який після відновлення основної будівлі на Привокзальній площі трансформували в поштове відділення. За весь час в історичній будівлі провели низку реконструкцій — частину унікального зовнішнього декору було втрачено. Після однієї з них у 1992 році будинок передали Харківському бюро технічної інвентаризації.

Армія РФ регулярно обстрілює Харків та область, руйнуючи інфраструктуру та вбиваючи мирних жителів. У ніч на середу, 24 серпня, війська РФ посилили атаки, вдаривши по одному з районів Харківщини касетними боєприпасами.