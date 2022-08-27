ОВА: росіяни вночі інтенсивно обстрілювали Дніпропетровську область

По районах Дніпропетровської області вночі 27 серпня росіяни 10 разів били з "Градів", "Ураганів" і важкої артилерії, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

"Ніч інтенсивних обстрілів. Російська армія сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому. У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Минулося без загиблих та постраждалих" , – повідомив він.

Наслідки обстрілів. Фото: Валентин Резніченко

У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті понівечені з десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5 000 родин. Частину уже під'єднали, аварійні бригади продовжують роботу.

На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог скерував понад 20 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. Є пошкодження житла.

По Криворізькому району росіяни стріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству у Зеленодольській громаді. Є руйнування. Без постраждалих.