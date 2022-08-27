Пентагон уклав контракт на закупівлю ЗРК NASAMS для України

Міністерство оборони США уклало угоду з військово-промисловою корпорацією Raytheon Technologies для розробки зенітно-ракетних систем NASAMS, які передадуть Україні. Її вартість — понад $182 мільйони, повідомляє Новое время.

Про це йдеться на сайтах компанії та Пентагону.

Скільки систем замовила американська армія, у Raytheon не уточнили. Орієнтована дата завершення робіт — 23 серпня 2024 року.

"Raytheon Missiles & Defence та наші партнери наполегливо працюють над тим, щоб швидко створити цю критично важливу, перевірену систему протиповітряної оборони, щоб допомогти українцям захищати свою батьківщину" , — заявили в компанії.

24 серпня президент США Джо Байден ухвалив рішення про надання Україні найбільшого пакету військової допомоги вартістю майже $3 мільярди — він включає шість додаткових систем протиповітряної оборони NASAMS, а також іншу військову техніку та обладнання.

У Пентагоні казали, що раніше анонсовані NASAMS передадуть Україні вже в жовтні-листопаді цього року.

Зазвичай до складу батареї NASAMS входять три вогневі взводи (54 ракети), об'єднаних в інформаційну мережу.

Завдяки тому, що протягом 12 секунд можна випустити всі 54 ракети батареї по різних цілях, її використовують для захисту авіабаз, морських портів, населених пунктів, військових сил. Комплекс ефективний проти БПЛА, гелікоптерів, крилатих ракет та літаків.

NASAMS у цифрах: